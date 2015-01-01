Крайсовпроф вновь включил профсоюзную организацию «ПМУ» в список лучших

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Итоги смотра на лучшую первичную профсоюзную организацию опубликовал президиум Пермского крайсовпрофа на своём официальном сайте 20 марта. Из 2 тыс. 377 первичных организаций края «флагманами профдвижения» в 2016 году были названы 17 профкомов, в их числе ППО «ПМУ» (пермские «Минеральные удобрения», входят в холдинг «УРАЛХИМ»).

Среди основных достижений прошлого года было отмечено принятие новой редакции коллективного договора в июле 2016 года, совместное с администрацией завода решение ряда вопросов в области охраны труда. Большая работа была проделана в связи с переходом на единую методологию оплаты труда. Кроме того, при определении победителей учитывалось профсоюзное членство, средний возраст членов профсоюза, отсутствие несчастных случаев на производстве, информационная работа и другие критерии.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Администрация «ПМУ» совместно с первичной профсоюзной организацией ведёт ежедневную большую работу по обеспечению охраны труда сотрудников, предоставлению им социальных льгот и гарантий. Хочется поблагодарить её руководителя Галину Петровну Балдуеву за активное участие в жизни предприятия, высокую работоспособность и всегда конструктивную взвешенную позицию в решении возникающих вопросов. Уверен, что и далее мы будем вместе работать на благо «ПМУ» и трудового коллектива.

По словам Галины Балдуевой, социальное взаимодействие с работодателем всегда выстраивается на принципах взаимопонимания и общей заинтересованности в обеспечении благосостояния и безопасного труда работников.

Добавим, что первичная профсоюзная организация «Пермские минеральные удобрения» в этом году отмечает 25-летний юбилей.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»