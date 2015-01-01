В Пермской художественной галерее американский учёный расскажет о русском деревянном зодчестве

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Фото: Константин Долгановский

В Пермской художественной галерее 30 марта американский историк, профессор славистики, писатель и признанный специалист по истории русского зодчества Уильям Брумфильд прочтёт лекцию «Особенности деревянного зодчества глазами американского ученого».

На лекции профессор расскажет о художественной интерпретации деревянного зодчества русского севера. Слушатели смогут познакомиться с новым взглядом на деревянные памятники церковной и гражданской архитектуры России.

Мероприятие пройдёт в экспозиции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи в 18/30. Лекция будет прочитана на русском языке, вход по билетам галереи.

Уильям Крафт Брумфильд — специалист по истории русского зодчества, он является создателем более 170 тыс. фоторабот по русской архитектуре. Частично они выставлены в фотографическом архиве Национальной галереи искусств (Washington D.C.) и Библиотекt Конгресса США. В 2000 году Брумфилду была присвоена премия Гугенхайма в области гуманитарных наук, а через два года он стал иностранным членом Российской академии архитектуры и строительных наук, с 2006 года — почётным членом Российской академии художеств.

Статьи и фотографии Уильяма Брумфилда о российской архитектуре можно увидеть здесь.