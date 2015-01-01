Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 31 марта

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Свобода, равенство, доступность. Учёные, педагоги и родители обсудили особые образовательные потребности детей-инвалидов.

На прошлой неделе в Перми прошла I Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями». Организатором мероприятия выступили общественная организация «Счастье жить», Пермский педагогический университет, благотворительный фонд «Берегиня», уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае и Институт поддержки семейного воспитания.

Пермских школьников ждёт космический апрель. Киноцентр «Премьер» приглашает зрителей на кинопрограммы о космосе.

«Это очень интересный проект». «Золотой резерв» презентуют директорам пермских предприятий.

В Перми высадят краснокнижные деревья. В Год экологии весенние посадки деревьев и кустарников пройдут во всех районах города.

Опасная «симка». Как обезопасить свою SIM-карту от мошенников

Музей ощущений. Художественная галерея запустила проект для детей с особенностями зрения.

В поисках идей для города. Число участников конкурса «Город — это мы» с каждым годом растёт.

Социальный приоритет пермских депутатов. Что обсуждали на мартовском заседании гордумы.

Общение для решений. Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил на вопросы горожан.

По европейским стандартам. Пермякам показали, как правильно заниматься обрезкой деревьев.

Нежный лик искусства. В Перми открылась выставка работ женщин-иконописцев.

Пермские праздники признаны лучшими в России. Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс праздничных мероприятий Дня Победы в Перми 2016 года удостоены лучших наград Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс».

Статус — легенда. В Перми открыта мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову.

В Перми стартует акция по сдаче вторсырья. В городе продолжается развитие системы раздельного сбора отходов и их переработки.

В Перми пройдёт Yuri's Night. Научно-популярные лекции, показ документальных видео о космосе и концерт пройдут в Перми 12 апреля в рамках проекта Yuri's Night.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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