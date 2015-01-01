В центре Перми ведётся строительство энергоэффективного дома АО «Камская долина» предлагает квартиры в доме «Феникс» от 2,6 млн руб.

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В центре Перми на ул. Луначарского, 99 полным ходом ведётся строительство нового дома «Феникс». Сегодня на площадке завершается забивка свай — квартал в центре города постепенно превращается в стильный жилой комплекс с яркой архитектурой.

«Феникс» — не просто новый дом в центре Перми. Это комфортная жилая среда для хороших соседей, в распоряжении которых инфраструктура городского центра, двухуровневый паркинг, закрытый и безопасный двор.

Особой гордостью «Феникса» являются его квартиры. Они спроектированы для жизни — популярные одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, с просторными кухнями и гардеробными. Грамотная планировка квартиры — не единственный критерий комфортного проживания. Важную роль играет микроклимат, который можно создать в каждой комнате для каждого члена семьи. И здесь «Феникс» вновь на высоте! Ведь это настоящий энергоэффективный дом, а значит, тёплый, удобный и экономный!

Представьте, что регулировать температуру в каждой квартире можно индивидуально. Благодаря горизонтальной системе отопления в квартирах нет стояков отопления и выступающих колонн, зачастую мешающих эффективно использовать жилое пространство. В квартирах нет нефункциональных зон, а значит, нет и переплаты за «лишние» метры. Кроме того, с помощью термостатов на радиаторах можно создать комфортную температуру в каждой комнате: в детской она может быть выше, в спальне — ниже.

Современная конструкция фасадов спроектирована с применением тепловизионного контроля, что сводит к минимуму теплопотери. На Луначарского, 99 установлены индивидуальные тепловые пункты, позволяющие проводить регулировку по погодным условиям и устанавливать режимы работы в зависимости от времени суток, а значит, обеспечивать эффективное энергосбережение. Такие инженерные решения позволят не только жить с максимальным комфортом, но и экономить на коммунальных платежах.

В местах общего пользования — входная группа, лифтовые холлы, лестничные площадки — установлены датчики автоматического включения освещения, реагирующие на присутствие людей. Это позволит снизить расходы при эксплуатации дома.

Грамотно спроектированные квартиры с комфортным климатом, контроль над всеми сторонами жизни и экономия каждый день — вот что подарит «Феникс» своим жителям! До 31 марта 2017 действует специальное предложение — квартиры от 2,6 млн руб.!

Посмотреть проектную декларацию, выбрать и забронировать квартиру можно на сайте: домфеникс.рф

Приглашаем в офис продаж: ул. Стахановская, 45, бизнес-центр «Синица».

(342) 218-16-55

Застройщик ООО «Феникс». Генеральный подрядчик АО «Камская долина».

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