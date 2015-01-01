Проектная документация по капремонту газопровода в Запруде прошла экспертизу
Во вторник, 28 марта, на заседании круглого стола «Народного фронта «За Россию» по проблеме соблюдения прав граждан, имеющих участки на минимально безопасных расстояниях от трубопровода «Каменный Лог-Пермь», начальник межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности в сфере газораспределения и газопотребления Западно-Уральского отделения федеральной службы по экологическому надзору, техногенному и атомному надзору (Ростехнадзора) Валерий Санников сообщил о том, что точная дата начала проведения ремонтных работ на газопроводе в микрорайоне Запруд пока неизвестна. Однако проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
По его словам, для минимизации рисков в микрорайоне Запруд планируется проведение капитального ремонта магистрального газопровода. Защитные меры позволят сократить минимальное безопасное расстояние для проживания на 30%.
В частности, планируется устройство защитных футляров на переходах через автомобильные дороги, помещение части трубопровода в стальной кожух для создания дополнительных мер безопасности и другое.