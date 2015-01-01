Проектная документация по капремонту газопровода в Запруде прошла экспертизу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Во вторник, 28 марта, на заседании круглого стола «Народного фронта «За Россию» по проблеме соблюдения прав граждан, имеющих участки на минимально безопасных расстояниях от трубопровода «Каменный Лог-Пермь», начальник межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности в сфере газораспределения и газопотребления Западно-Уральского отделения федеральной службы по экологическому надзору, техногенному и атомному надзору (Ростехнадзора) Валерий Санников сообщил о том, что точная дата начала проведения ремонтных работ на газопроводе в микрорайоне Запруд пока неизвестна. Однако проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

По его словам, для минимизации рисков в микрорайоне Запруд планируется проведение капитального ремонта магистрального газопровода. Защитные меры позволят сократить минимальное безопасное расстояние для проживания на 30%.

В частности, планируется устройство защитных футляров на переходах через автомобильные дороги, помещение части трубопровода в стальной кожух для создания дополнительных мер безопасности и другое.

