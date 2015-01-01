Частная компания планирует инвестировать в развитие амбулаторного центра на ул. Яблочкова, 39 больше 200 млн рублей
Новая жизнь старого центра
Как стало известно «Новому компаньону», министерство имущества Пермского края выдало разрешение на передачу здания на ул. Яблочкова, 39 собственникам клиники «Нью Лайф» — медицинскому холдингу «Юнона», которая оказывает медицинскую помощь по профилю амбулаторного гемодиалиаза в рамках программы ОМС.
Процедура передачи здания одобрена министерством здравоохранения Пермского края. Договор с «Юноной» о развитии амбулаторного центра диализа будет подписан на 15 лет.
Напомним, ранее в здании на ул. Яблочкова, 39 помимо клиники «Нью Лайф» размещалась ПКБ №3 «Центр диализа» — отделение нефрологии (стационар на 40 коек и реанимация на шесть коек). В июле прошлого года началась реорганизация ПКБ №3, проходившая в виде слияния «Центра диализа» с Пермской краевой клинической больницей, в результате которой на базе краевой клинической были созданы два отделения: нефрологии и диализа. Количество коек в двух отделениях увеличилось до 60 штук.
Проект реорганизации двух больниц реализовывался на принципах государственно-частного партнёрства. «Юнона» инвестировала в создание двух отделений 58 млн руб., проведя ремонт имеющихся площадей и закупив высокотехнологичное оборудование.
В развитие амбулаторного центра на ул. Яблочкова, 39 компания намерена инвестировать порядка 230 млн руб. Техническое перевооружение существующего центра будет вестись в четыре этапа.
Как пояснили в краевом минздраве, после первого этапа будет развернуто 52 диализных места (вместо 40, имеющихся в настоящее время). Количество пациентов, получающих диализную помощь в центре, практически не увеличится и составит не более 310 человек. Основной упор будет сделан на улучшение условий пребывания пациентов: появятся хорошие просторные гардеробы для верхней и больничной одежды пациентов; оборудованные всем необходимым (холодильник, СВЧ-печь, кулеры, столы и т.д.) комнаты для отдыха пациентов; специально оборудованная палата интенсивной терапии; пять палат временного пребывания для пациентов; новые диализные залы с эффективной приточно-вытяжно