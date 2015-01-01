Частная компания планирует инвестировать в развитие амбулаторного центра на ул. Яблочкова, 39 больше 200 млн рублей Новая жизнь старого центра

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диализ-пермь.рф

Как стало известно «Новому компаньону», министерство имущества Пермского края выдало разрешение на передачу здания на ул. Яблочкова, 39 собственникам клиники «Нью Лайф» — медицинскому холдингу «Юнона», которая оказывает медицинскую помощь по профилю амбулаторного гемодиалиаза в рамках программы ОМС.

Процедура передачи здания одобрена министерством здравоохранения Пермского края. Договор с «Юноной» о развитии амбулаторного центра диализа будет подписан на 15 лет.

Напомним, ранее в здании на ул. Яблочкова, 39 помимо клиники «Нью Лайф» размещалась ПКБ №3 «Центр диализа» — отделение нефрологии (стационар на 40 коек и реанимация на шесть коек). В июле прошлого года началась реорганизация ПКБ №3, проходившая в виде слияния «Центра диализа» с Пермской краевой клинической больницей, в результате которой на базе краевой клинической были созданы два отделения: нефрологии и диализа. Количество коек в двух отделениях увеличилось до 60 штук.

Проект реорганизации двух больниц реализовывался на принципах государственно-частного партнёрства. «Юнона» инвестировала в создание двух отделений 58 млн руб., проведя ремонт имеющихся площадей и закупив высокотехнологичное оборудование.

В развитие амбулаторного центра на ул. Яблочкова, 39 компания намерена инвестировать порядка 230 млн руб. Техническое перевооружение существующего центра будет вестись в четыре этапа.

Как пояснили в краевом минздраве, после первого этапа будет развернуто 52 диализных места (вместо 40, имеющихся в настоящее время). Количество пациентов, получающих диализную помощь в центре, практически не увеличится и составит не более 310 человек. Основной упор будет сделан на улучшение условий пребывания пациентов: появятся хорошие просторные гардеробы для верхней и больничной одежды пациентов; оборудованные всем необходимым (холодильник, СВЧ-печь, кулеры, столы и т.д.) комнаты для отдыха пациентов; специально оборудованная палата интенсивной терапии; пять палат временного пребывания для пациентов; новые диализные залы с эффективной приточно-вытяжно й вентиляцией и кондиционировани ем; будет отменена четвёртая смена. После завершения второго этапа реконструкции дополнительно появится ещё 20 диализных мест, что позволит принять ещё 60 пациентов.