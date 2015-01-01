ПНППК планирует начать производство кварцевых трубок в 2018 году

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27 марта в ходе визита на ПНППК врио губернатора Пермского края Максима Решетникова генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев продемонстрировал главе региона действующие цеха компании, в которых производятся детали навигационных приборов для авиационной и морской техники, а также площади, подготовленные для нового производства «Чистый кварц». На данный момент кварцевые трубки в России не производятся, их поставляет фирма Heraeus (США). Создание в Перми производства кварцевых трубок решит вопрос независимости оптоволоконного производства от импортных поставщиков.

«Этот проект о том, чтобы локализовать на территории Пермского края не просто производство вытяжки оптоволокна, но и производство самих труб, из которых это волокно вытягивается. Вот тогда у нас цикл замкнётся окончательно», — заявлял в рамках Пермского инженерно-промышленного форума представитель АО «ПНППК» Сергей Сердюков.

Алексей Андреев, генеральный директор ПАО «ПНППК»:

— Такой кварц у нас в стране не производится. Технология, которая будет реализовываться здесь, в Пермском крае, уникальна. Уже подготовлены помещения, разработаны проекты, выстроены все цепочки подрядчиков и научного сопровождения. Мы приняли решение, что сократим сроки реализации проекта на год и запустим его в начале 2018 года.

Как отметил Алексей Андреев в ходе экскурсии по заводу, производство кварцевых трубок экологически чистое.

«Несколько лет мы искали технологию и нашли. Два года делали проект, получили более 300 млн руб. от ФРП (Фонд развития промышленности, — ред.). Сейчас все эти средства уже размещены в заказах».

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, льготный заём Фонда развития промышленности РФ был предоставлен ПНППК на реализацию двух проектов: 250 млн руб. выделены на проект «Детали из синтетического кварца для навигационных и мониторинговых систем», и 90 млн руб. на проект «Вывод на российский и мировой рынок судостроения гирокомпасов нового поколения». Ещё один льготный заём в размере 35 млн руб. был выдан ПНППК региональным ФРП на реализацию проекта «Создание импортоопережающего производства специальных оптических волокон с повышенной стойкостью к внешним воздействиям для информационных, мониторинговых и навигационных систем».

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— В ПНППК одновременно улучшают ту продукцию, что есть, и в то же время инвестируют в науку и технологию, которая уничтожит весь старый технологический задел и заменит абсолютно новым. Это подход, который свойственен крупным корпорациям, которые думают на 20-30-50 лет вперёд. Это одно из самых инновационных предприятий Пермского края.

После экскурсии по заводу состоялась встреча губернатора с трудовым коллективом предприятия.

«Я хочу поблагодарить Алексея Гурьевича за то, что он показал мне только половину завода. Осмотр всего завода я бы не вынес», — сострил врио губернатора, имея в виду впечатляющий масштаб предприятия.