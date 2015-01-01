В Пермской филармонии открывается образовательный центр Юрия Башмета

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29 марта в Перми стартует общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Куратором проекта станет Пермская краевая филармония. Образовательный центр откроется при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры Пермского края. Благодаря открытию такого центра для талантливых детей из Перми и городов Пермского края будут созданы условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей с целью будущей реализации в профессиональной деятельности.

«К этому проекту я шёл долго. Эта тема — образование молодёжи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живём в России, мы хотим быть лучше», — говорит российский музыкант, педагог, лауреат премии Грэмми Юрий Башмет.

Национальная образовательная программа Юрия Башмета стартовала при поддержке Министерства культуры РФ в 2013 году.

Основным проектом в рамках реализации программы стало создание специальных образовательных центров Юрия Башмета для особо одарённых детей. Первый такой центр открылся в сентябре 2013 года на родине Юрия Башмета — в Ростове-на-Дону. Следом образовательные центры начали свою работу в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани.



В Перми центр Юрия Башмета будет создан и продолжит свою работу на базе Пермской краевой филармонии. Главным направлением работы станет выявление и всестороннее развитие музыкально одарённых детей.

Вторым важным аспектом в работе проекта будет обмен опытом между российскими и зарубежными педагогами. Помимо непосредственно мастер-классов с детьми, в рамках работы центра будут проходить творческие встречи с педагогами детских музыкальных школ и детских школ искусств, что не менее полезно для дальнейшего развития профессионального музыкального образования. Очень важно, чтобы педагогическая школа не жила замкнуто в каждом отдельном городе.

В образовательный центр в течение года будут приезжать как ведущие российские, так и зарубежные педагоги, которые будут проводить долгосрочные (не менее трёх дней) мастер-классы по разным специальностям. Таким образом, талантливые дети и педагоги Пермского края получат возможность заниматься с прославленными музыкантами и замечательными педагогами мирового уровня.

Первая сессия пермского образовательного центра Юрия Башмета состоится в краевой филармонии уже в мае. В предстоящих мастер-классах и круглых столах особое внимание будет уделено молодым музыкантам, играющим на духовых и ударных инструментах. Многие музыкально-образовательные учреждения Перми и Пермского края уже подали заявки на участие. Вторая сессия запланирована на ноябрь.

Откроется же пермский центр Юрия Башмета с мастер-класса самого маэстро. 29 марта в Органном зале филармонии участницами урока мастерства станут юные скрипачки Анна Селиванова (педагог Тейфиков В.Ш.) и Валерия Кочетова (педагог Шилова П.В.). Вход на мастер-класс свободный.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

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