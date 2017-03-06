МФЦ временно прекратит выдачу загранпаспортов

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Как пояснили в пресс-службе краевого многофункционального центра, небольшие неудобства, с которыми временно придётся столкнуться пермякам, связаны с поступившим указанием МВД России от 06.03.2017 г. о временном прекращении передачи в МФЦ оформленных заграничных паспортов старого образца для выдачи их заявителям до внесения изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ».

Оказание услуги по приёму заявлений на получение паспортов, удостоверяющих личность гражданина за пределами РФ, будет осуществляться специалистами центров «Мои документы» в обычном режиме. Однако выдача готовых загранпаспортов старого образца временно будет осуществляться только в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Новый компаньон»