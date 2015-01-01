В Перми за 2016 год было изъято фальсифицированного алкоголя на сумму 7,5 млн рублей

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Сегодня, 28 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы в рамках часа депутата начальник управления МВД России по Перми Алексей Туров отчитался об итогах работы за 2016 год.

В частности, он отметил, что Пермь находится в русле общероссийской тенденции снижения числа преступлений. Одним из самых распространённых преступлений в Перми является мошенничество. Так, полицейскими в прошлом году были изобличены две такие преступные ячейки, работавшие в Перми, — из Челябинской области и Ханты-Мансийского округа.

На 105 случаев снизилось число преступлений, совершаемых на бытовой почве.

По-прежнему большой проблемой остаётся и преступность среди несовершеннолетних. Увеличилось число повторно привлечённых к уголовной ответственности лиц, не достигших 18 лет.

По словам Алексея Турова, это во многом связано с решением проблем досуга.

Также в 2016 году в Перми было изъято 150 кг наркотиков.

Туров также обратил внимание депутатов на рост нелегальной продажи фальсифицированного алкоголя, которого было изъято из продажи на общую сумму в 7,5 млн руб.