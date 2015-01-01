Пресловутый квартирный вопрос... Татьяна Марголина готова представить Законодательному собранию ежегодный доклад

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Несмотря на то, что ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Прикамье Законодательному собранию и правительству Пермского края сдвинуто на апрель, Татьяна Марголина уже проанализировала обращения по поводу нарушения прав жителей региона в 2016 году и предъявила анализ журналистам на традиционной пресс-конференции.

По словам омбудсмена, в 2016 году продолжались тенденции предыдущего года, и в целом динамику ситуации с соблюдением прав человека Татьяна Марголина оценивает как позитивную.

В целом в аппарат уполномоченного за 2016 год обратился 8731 человек, количество обращений составило 7813. Это на 6% больше, чем в 2015 году; однако это вовсе не значит, что права стали больше нарушаться: Татьяна Марголина связывает этот рост с активизацией деятельности самого уполномоченного — увеличением количества выездных приёмов в территориях Пермского края, проведением скайп-консультаций, раскручиванием сайта.

В письмах и обращениях содержатся сведения о 3747 случаях нарушения прав, в 71% случаев нарушенные права удалось восстановить. Оставшиеся 29% нарушений — материал для анализа и задание на будущее. Ведь в этих случаях аппарат уполномоченного работал так же, как и в успешных ситуациях, но достичь результата не удалось. Почему? Татьяна Марголина считает, что существует ряд проблем, в которых просто отсутствуют возможности для реализации прав.

Наибольшее количество таких ситуаций — в сфере прав на жильё. Нередко приходится сталкиваться с буквальным нарушением этого права — у людей просто нет крыши над головой. Лишь в 17 территориях Пермского края из 47 нормально работает система предоставления временного жилья, сформирован маневренный жилой фонд; существует тенденция к дальнейшему сокращению этой возможности, и нередко маневренное жильё оказывается хуже аварийного, так что даже в отчаянной ситуации люди отказываются туда переселяться. Что же касается прав на новое жильё для тех, кому в принципе есть где жить — то они нередко вовсе не соблюдаются.

Печальная правовая коллизия возникает с теми, кто живёт в ветхом и аварийном жилье, требующем расселения. Для решения этого вопроса работает федеральная программа, однако многие строения получили статус аварийных уже после того, как программа была сформирована, их жильцы в неё не вошли, а переселять нужно немедленно. По мнению Татьяны Марголиной, решение этого вопроса должно быть приоритетом в работе правительства Пермского края. В целом потребность в переселении из ветхого и аварийного жилья превышает возможности в пять раз.

Бывают и вовсе печальные истории. Согласно закону, при переселении из ветхого и аварийного жилья семьи получают квартиры, равные по площади прежним. Однако среди них немало семей, находящихся в сложном материальном положении и стоящих в очереди на получение социального жилья. Эта категория переселенцев имеет право на получение жилья по социальным нормативам, а не «один в один». Раньше именно так их и переселяли, теперь же правовая норма, относящаяся к аварийному жилью, возобладала, и семьи переселяются в стеснённые условия вопреки статусу претендентов на социальное жильё.

А бывает и наоборот: многие пенсионеры, которые переселяются из ветхого, но просторного жилья, просят квартиру поменьше, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Но — не положено! «Один в один»!

Уполномоченный по правам человека выделяет ещё три категории жителей края, которым нужно предоставить жильё немедленно, как можно скорее. В очереди на получение жилья стоит 70 участников Великой Отечественной войны. Близкая категория — реабилитированные жертвы политических репрессий; их в очереди около 300, и в прошлом году 42 человека из этой категории ушли из жизни, так и не дождавшись жилья. Из оставшихся около половины живут в условиях, далёких от нормативных. Законодательное собрание в прошлом году увеличило средства на решение вопроса о жилье для жертв репрессий, но необходимы ещё большие усилия.

Третья категория льготиников, которая встречает проблемы с реализацией права на жильё — это дети-сироты. Широкую огласку получила история с домом для детей-сирот, выстроенным буквально в чистом поле, в двух километрах от ближайшей остановки общественного транспорта и ближайшего магазина, причём качество этого жилья было таково, что теперь этим вопросом занимается прокуратура. Однако есть и другие сложности: так, ещё недавно выпускникам детских домов из Коми-Пермяцкого округа предоставляли жильё... в Кунгуре. При этом речь шла о людях уже трудоустроенных, нередко с собственными детьми: очередь двигалась медленно, с момента выпуска из детдома прошли годы. Понятно, что сниматься с места, всё бросать и ехать в незнакомый город немногие соглашались.

Кроме жилищной проблемы, Татьяна Марголина упомянула ещё несколько сфер. В которых нарушаются права жителей Пермского края, гарантированные государством и законодательством. Это право на медицинское обслуживание, которое очень слабо реализуется во многих территориях. Сложности с перемещением «скорой помощи» в сельской местности связаны с плохим состоянием дорог, а отсутствие на местах специалистов-медиков — с нежеланием муниципальных властей. А может, с невозможностью предоставления жилья для врачей.

По мнению уполномоченного по правам человека в Пермском крае, необходимы межуровневые и межведомственные усилия для наведения порядка в этой сфере.

Среди прочих проблем, с которыми пермяки и жители края обращались к уполномоченному, много бытовых: домашнее насилие, шум от соседних кафе и ресторанов. Круглый стол по бытовому насилию, проведённый Татьяной Марголиной, показал, что нет эффективных подходов к этой проблемной сфере, найти их — задача будущего.