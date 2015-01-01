Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 28 марта

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Почему Пермь не Бразилия. Учёные связывают будущее лесной отрасли с плантационным выращиванием сырья.

Их водила молодость. В воскресенье, 26 марта, в Перми, у памятника «Героям фронта и тыла», прошёл митинг против коррупции «Требуем ответа на улицах Перми!»

Статус — легенда. В Перми открыта мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову.

Попали под прессу. Пермские СМИ вновь выбрали своих героев по итогам 2016 года.

Протестуем по инерции? Острые вопросы по поводу льготных проездных уже сняты, но часть студентов всё равно намерена митинговать.

Снять напряжение. «Пермэнерго» усиливает работу по устранению нарушений в охранных зонах ЛЭП.

Максимум усилий. Энергетики «Т Плюс» подвели предварительные итоги отопительного сезона в Прикамье.

Тарифам предписана «прозрачность». Тарифные решения в Прикамье требуют пересмотра.

Замкнутый круг. Представители бизнеса обсудили меры по защите своих интересов.

Система Решетникова. Глава Прикамья представил свою стратегическую линию развития региона.

Пермский аэропорт готовят в хабы. Новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год.

Виды на ТЮЗ свысока. Проект строительства 25-этажного здания в центре Перми вызвал ожесточённые споры.

ОСАГО в натуре. Правозащитники не видят в новом законе серьёзных рисков для автовладельцев.

Экспортная поддержка: взгляд из Перми. Что нужно сделать, чтобы увеличить долю наших товаров на мировых рынках? Мнение сенатора Андрея Климова.

Опережение в льготном режиме. Дмитрий Медведев подписал проект создания ТОСЭР в Чусовом.

Север и молодёжь. Фестиваль NоrdFest завершился концертом произведений начинающих композиторов Перми.

Неземной свет. Пермский театр кукол представил одну за другой две премьеры.

По следам Витуса Беринга. Потомок «русского Колумба» поможет пермякам «открыть Командоры».

Не для выставки, а для службы. В Центральном выставочном зале открылась выставка «Нежная кисть».

Каша — это гламурно. Состоялся XVIII открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня».

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