АО «Гипроздрав» разработает ПСД для нового корпуса клинической инфекционной больницы

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Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу АО «Гипроздрав» на действия управления капитального строительства Пермского края при проведении конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство в Перми нового корпуса клинической инфекционной больницы №1.

Напомним, итоги закупки были подведены 30 января. На конкурс поступило четыре заявки. Но всем требованиям документации соответствовала только одна заявка — АО «Гипроздрав». Максимальная цена контракта составила порядка 24 млн руб. При этом АО «Гипроздрав» предложило выполнить все работы за 12 млн руб.

В установленный законом срок АО «Гипроздрав» направило заказчику подписанный экземпляр контракта, а также уведомление о направлении банковской гарантии.

Но 28 февраля заказчик, получив все необходимые документы от АО «Гипроздрав», признал организацию уклонившейся от заключения контракта по причине непредоставления банковской гарантии.

Антимонопольная служба выдала заказчику предписание об отмене протокола о признании АО «Гипроздрав» уклонившимся от заключения контракта.

В срок до 10 апреля краевой УКС обязан заключить государственный контракт с АО «Гипроздрав» и до 11 апреля уведомить об этом антимонопольщиков.

«Новый компаньон»