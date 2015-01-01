Информация о появлении нового провала на ул. Котовского в Березниках не подтвердилась

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Сегодня в соцсетях появилась информация о появлении очередного провала на улице Котовского в опасной зоне возле дома №31. Как известно, здесь находится участок с самым глубоким проседанием земной поверхности в Березниках. Это результат техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 в октябре 2006 года. По последним данным, проседание поверхности земли тут вплотную приблизилось к 11 метрам. Поэтому появление провала здесь вполне ожидаемо.

Но, по словам начальника управления гражданской защиты Березников Юрия Скопа, провала пока нет. Он в пятницу со специалистами «Уралкалия» побывал в опасной зоне. В 20 метрах от Котовского, 31 на возвышенной части склона под 30-сантиметровым слоем тающего снега, действительно, было обнаружено некое подобие небольшого грота глубиной два-пять метров. Происхождение его пока не выяснено. Сейчас тут идёт интенсивное таяние снега. Вполне возможно, что новое образование — результат снеготаяния.

Наличие провала как такового, по словам специалиста, не установлено.

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