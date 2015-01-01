С «Опорой России» подписано соглашение о сотрудничестве

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 27 марта, общероссийская общественная организация «Опора России», поддерживающая малый и средний бизнес, подписала соглашение о сотрудничестве с Пермским краем и краевым заксобранием, а также приняла участие в совещании по развитию малого и среднего предпринимательства.

Соглашение предусматривает совместные действия, координацию и взаимную помощь по ряду направлений: сотрудничество по совершенствованию правовой базы, созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с органами власти.

На совещании обсуждались проблемы развития бизнеса в Перми и региональные практики Ульяновской и Тюменской области по улучшению инвестиционного климата.

Во время обсуждения участники подчеркнули, что сегодня важно создавать площадку именно для развития молодых предпринимателей.

«Необходимо создавать такой ориентир для молодёжи, при котором пределом мечтаний будет не зарплата в 60 тыс. руб., а миллиарды оборота в собственной компании, созданной с нуля», — отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

После совещания участники подвели итоги. Свои выводы сделал и председатель заксобрания Валерий Сухих, который пообещал оказывать общественной организации полную поддержку и постараться задержать врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в регионе на ближайшие 10-15 лет.

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

– Сегодняшнее совещание «Опоры России» – знаковое событие. Пермь пригласила ряд лидеров нашей общероссийской общественной организации, приехали люди из нескольких регионов России. Это была инициатива и главы Прикамья Максима Решетникова. С ним «Опора России» взаимодействовала и во время его работы в правительстве Москвы. Вы знаете, что Москва является не только крупнейшим финансовым центром, но и за последнее время там выстроена очень хорошая система по развитию малого бизнеса. Прежде всего, технологичного бизнеса в сфере услуг. Поэтому то, что в Пермский край пришёл такой глава – это большая удача для региона. Опыт, который он приобрел, руководя экономическим блоком Москвы – уникальный и один из лучших в стране.

Напомним, решение о соглашении с «Опорой России» было принято на мартовском заседании краевого парламента.