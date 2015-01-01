В Перми открыта мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову Статус – легенда

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На стене дома на углу улиц Пермской и 25 Октября стараниями музыкальной общественности и Пермской краевой филармонии 24 марта была открыта мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову, погибшему более 20 лет назад.

За время, прошедшее с трагического момента, имя блестящего музыканта обросло множеством легенд. Его биография в самом деле необычна: уроженец Губахи, он поступил в Московскую консерваторию, что само по себе было чудом; блестяще выступал в столицах, ездил на зарубежные гастроли… Но жить предпочитал в Перми, чем несказанно удивлял московских критиков и зрителей.

Юрий Агафонов был убит в собственной квартире в 1995 году. Возможно, до преступников дошли слухи о деньгах, которые пианист заработал в Европе. Преступление так и не было раскрыто. Агафонов стал прототипом одного из персонажей романа Натальи Земсковой «Город на Стиксе», в котором говорится о загадочной силе, убирающей из жизни самых талантливых жителей Перми (в романе — просто Город).

Мемориальную доску изготовили по эскизу Равиля Исмагилова. Как и все его работы, это не стандартный прямоугольный кусок гранита с надписью и гравировкой фотопортрета: скульптор создал бронзовый барельеф на фоне светлого камня. Интересно, что на том же доме, только со стороны ул. Пермской, находится ещё одна мемориальная доска работы Равиля Исмагилова и его сына Рустама — памятный знак поэта Алексея Решетова, очень красивый и необычный, с летящими металлическими журавлями.

Между двумя мемориальными досками есть ещё одно сходство, помимо имени автора: обе они установлены на народные деньги, собранные в ходе краудфандинговой кампании. Для сбора средств на установку доски Юрию Агафонову в декабре 2015 года прошёл камерный концерт в Органном зале.

К сожалению, не сохранилось по-настоящему качественных записей пианиста, которые позволили бы потомкам оценить его творчество. Впрочем, сейчас уже не важно, насколько выдающимся исполнителем он был в реальности. Статус легенды — гораздо выше.

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