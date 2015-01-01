В Перми в беби-бокс подкинули новорождённого мальчика

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Как сообщает руководитель БФ «Колыбель надежды» Елена Котова, 25 марта в 23.50 в беби-боксе при ГБУЗ ПК МСЧ №9 им. М.А. Тверье в Перми был оставлен мальчик, родившийся 18 марта этого года.

Напомним, что это уже восьмой ребёнок в Пермском крае, оставленный в беби-боксе, начиная с 2011 года.

Елена Котова обратилась к родителям ребёнка с предложением передумать и вернуть малыша в семью.

«Мы призываем ещё раз обдумать своё решение и попытаться вернуть ребёнка! Не бойтесь осуждения. Наша задача — помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! Поэтому мы просим родителей в самое ближайшее время обратиться в Благотворительный фонд «Колыбель надежды» (контактный телефон руководителя фонда Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, (342) 2444499, 2444499@mail.ru), либо в органы опеки Перми. Благотворительный фонд «Колыбель надежды» готов оказать вам всю необходимую помощь», — пишет она на своей странице в Facebook.

«Новый компаньон»

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