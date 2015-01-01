И.о. главы Александровского района и глава администрации Яйвинского поселения поборются за пост

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24 марта в Александровске состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы Александровского района. Конкурсная комиссия из восьми кандидатов отобрала двоих — исполняющего обязанности главы района Светлану Богатыреву и глава администрации Яйвинского сельского поселения Владимир Белобаржевский.

Надежды ещё шести кандидатов: директора по защите прав человека ООО «Правозащитный центр» Александра Архипова вместе с супругой, Лией Мухаметшиной, бывшего депутата ЗС края Владимира Мальцева, начальника железнодорожной станции посёлка Углеуральский Александра Круглова, бывшего районного чиновника Сергея Пономарева и заместителя главы района по развитию инфраструктуры Татьяны Щербининой, — стать главой не сбылись.

Сложно говорить и о том, кто победит из двух прошедших кандидатов. Хоть и Богатырева не новичок в районной администрации, — она при прежнем главе Александре Шицыне была его первым заместителем по социальному развитию. Но в первом конкурс на пост главы, состоявшемся в конце 2016 года, она не прошла отбор.

Напомним, тогда на вакантное место претендовали Светлана Богатырева, её коллега — заместитель главы района по общественной безопасности Борис Тарасов — и и ещё один чиновник районной администрации — сотрудник отдела экономического развития Илья Караксин. Конкурс не состоялся, так как конкурсная комиссия в финале конкурса оставила лишь одного претендента — Тарасова.

Сейчас в заключительный этап конкурса прошли два кандидата.

При этом Владимир Белобаржевский представляет интересы Яйвы, которое считается более экономически успешным, чем Александровск.

К тому же, яйвинцы всегда хотели «рулить» властью в районе, считая, что руководство муниципалитета всегда ущемляют интересы их поселения. Теперь слово за депутатами Земского собрания. Они должны расставить все точки над «i» и избрать главу.