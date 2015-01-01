Сенатор от Пермского края Андрей Климов награждён Орденом Дружбы

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Указом президента РФ №119 от 20 марта 2017 года сенатор Андрей Климов был награждён Орденом Дружбы. Награду Климову 22 марта вручил полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьёв.

Орден Дружбы был учреждён указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Орденом награждаются граждане иностранных государств и Российской Федерации за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Среди известных награждённых — бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, глава Палестинского государства — Махмуд Аббас. За вклад в развитие российского спорта, ордена был удостоен американский тренер Дэвид Блатт, под руководством которого российская сборная по баскетболу в 2007 году выиграла чемпионат Европы.

В телефонном разговоре с «Новым компаньоном» Андрей Климов попросил передать слова благодарности всем, кто поздравил его с наградой и признанием его заслуг.

«Новый компаньон»