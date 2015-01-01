Региональное отделение ДОСААФ получило в собственность военные городки площадью 700 га

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17 января 2017 года департамент имущественных отношений Минобороны РФ подписал приказ о предоставлении недвижимого имущества (49-50 военные городки в Нижней Курье — почти 700 га земли) пермскому региональному отделению ДОСААФ. Военные городки переданы в собственность на безвозмездной основе.

По словам помощника председателя регионального отделения ДОСААФ России по Пермскому краю Евгения Болотова, на территории представленных военных городков в будущем планируется создание интерактивного военно-учебного городка — единственного не только в регионе, но и в России.

Так, на территории городка планируется строительство первого в Прикамье автоматизированного автодрома в рамках школы обучения вождению, стадиона мотокросса, интерактивного военного парка, в том числе интерактивного музея вооружения, экипировки и малой военной техники, летного и зимнего детских лагерей, интерактивных спортплощадок (лазертаг, пейнтбол, страйкбол) . Также в городке будет вестись огневая подготовка, будет размещаться и вести свою деятельность всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», разместится региональный центр подготовки граждан к военной службе и мн. др.

Общая сумма строительства военно-учебного городка не озвучивается.

Как поясняют в региональном отделении ДОСААФ, проект уже презентован властям Перми и региона, так как имеет социальную направленность и мог бы заменить курс военной подготовки в школе и стать хорошей базой для проведения военно-патриотической подготовки детей и молодёжи.

Напомним, подобный проект уже реализуется в России. В частности, в Москве был построен парк культуры и отдыха военно-вооружённых сил РФ «Патриот». Парк открылся 16 июня 2015 года.

Отметим, в краевое отделение ДОСААФ входит четыре региональных центра, дислоцированных в Перми, Березниках, Чайковском и Кудымкаре, а также 19 филиалов. ДОСААФ участвует в управлении АНО «Пермский авиаспортивный клуб ДОСААФ России», клубом служебного собаководства и ещё рядом структур.

«Новый компаньон»