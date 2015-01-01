В Прикамье выставлены на торги 24 рыбопромысловых участка

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 20 марта объявило конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах региона. На конкурс выставлено 24 лота, из них 16 лотов — в границах Камского водохранилища, пять — Воткинского водохранилища, два — в озёрах, реках и пойменных водоёмах.

Рыбопромысловые участки расположены в 12 муниципалитетах региона (Соликамский, Усольский, Ильинский, Юсьвинский, Добрянский, Ильинский, Кунгурский, Красновишерский районы и др.). Срок заключения договоров — от 8 до 11 лет. Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 апреля 2017 года.

Напомним, краевые власти ежегодно предоставляют рыбопромысловые участки для промышленного рыболовства.

По итогам 2016 года в Пермском крае выловлено 696,5 тонн рыбы. Промысловую добычу рыбы осуществляют как крупные рыбозаготовители (ООО «Орлинский рыбозавод», ООО «Рыбхоз» Чайковский), так и организации, индивидуальные предприниматели, для большинства которых рыбодобыча не является единственным направлением деятельности.

Источник — администрация губернатора Пермского края