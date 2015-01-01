Концессионное соглашение на объекты теплоснабжения в Верхнечусовском поселении признано недействительным

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22 марта Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск администрации Верхнечусовского сельского поселения к ООО «Гарант-СВ».

Напомним, предметом судебных разбирательств стало концессионное соглашение, заключенное между сельской администрацией и компанией 24 августа 2015 года, по которому в пользование и владение компании были переданы пять теплоснабжающих объектов по ул. Мира и Коммунистической.

Как пояснил истец в суде, концессионное соглашение было заключено с нарушением действующего законодательства. В частности, в концессионном соглашении не был указан способ обеспечения исполнения концессионером обязательств, размеры обеспечения и срок, на который они предоставляется во владение, а также объём валовой выручки, получаемой концессионером.

«Новый компаньон»