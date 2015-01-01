Пермских школьников ждёт космический апрель

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Киноцентр «Премьер» приглашает зрителей на кинопрограммы, посвящённые космосу.

В апреле в киноцентре «Премьер» стартуют три интерактивных программы, посвящённых Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Целевая аудитория всех программ — школьники 1-11 классов.

Интерактивная естественно-научная медиапрограмма «Моя Вселенная» направлена на создание условий для развития у школьников интереса к астрономии, физике, химии и математике через знакомство с результатами современных исследований космоса и технологиями его изучения. Ребят с 1 по 4 классы ждут «Загадки Солнечной системы» и «Как приручить комету». Дети примут участие в интерактивной викторине, в которой узнают много загадок о солнечной системе и получат ответы на свои вопросы, а также уйдут с занятия с ощущением того, что они жители не только Перми и России, но и жители солнечной системы. Также ребята увидят, как происходит процесс посадки на комету космического аппарата и как выглядит комета с расстояния в несколько километров. Школьников средних и старших классов ждут такие темы, как «Чужие планеты», «НЛО не в кино» и другие. Участники совершат путешествие по планетам солнечной системы, а «глаза» знаменитых телескопов помогут разглядеть космическую реальность. Также всех школьников заинтересует практическое занятие по астрономии: каждый желающий сможет понаблюдать за космическими объектами через настоящий телескоп.

Интерактивная культурно-историческая медиапрограмма «Шаг в космическую эру» направлена на формирование интереса к изучению космонавтики в целом (истории, физики, астрономии в частности) и к исследовательской деятельности в сфере освоения космоса. Учеников младших классов ждут такие темы, как «Первый полёт человека в Космос», «Животные в Космосе» и «Путешествие на Луну». Ребята увидят луну через глаза крупнейших телескопов и искусственных спутников России, США и Японии. Познакомятся с самыми известными геологическими чудесами луны, узнают, что такое «тёмная» сторона луны, как устроена луна и как она появилась, а также всё-таки были люди на луне или нет. Учеников 5-11 классов ждут «Экскурсия на МКС» и «Космические каскадёры». Участники увидят реальный быт и работу космонавтов, а затем документальные кадры о том, как устроена жизнь на МКС. Также старшеклассников ждёт «Год на орбите» — документальный фильм о новых достижениях и других экспериментах в космической сфере.

Третья программа — Интерактивные лекции по астрономии «Загадки Вселенной» — заинтересует всех, кому интересно узнавать о космосе и вселенной с позиции современной науки. Участников ждут лекции на темы «О чём нам говорит звёздное небо». «Загадки Солнечной системы», «Как открыть планеты у звёзд», «Странные звёзды и чёрные дыры» и многие другие.

Все эти программы включают художественные и документальные фильмы, свежие и самобытные с точки зрения режиссёрского подхода. Запись на участие в программах проводится по телефону 281-03-56, либо в группе «ВКонтакте» https://vk.com/premier_cinema.