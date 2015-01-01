Конкурс на закупку авиационного топлива для Приволжского таможенного управления в Перми прошёл с нарушениями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Приволжская транспортная прокуратура нарушения при закупке авиационного топлива для вертолётов Приволжского таможенного управления таможенной службы у единственного поставщика без проведения торгов.

В частности, установлено, что в 2016 году с топливоснабжающими организациями Нижнего Новгорода, Перми и ряда других городов Приволжского транспортного региона заключались государственные контракты на обеспечение авиационным топливом в аэропортах на неконкурентной основе через закупку у единственного поставщика.

Так, контракт на поставку авиационного топлива ТС-1 (Т-1, РД, РТ) и их смеси в вертолёты ПТУ Ми-8МТВ-1 RF-38370, Ми — 8АМТ RF — 43886 в аэропорту Перми был заключен контракт с ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-ПЕРМЬ» на 121 тыс. 315 руб. 26 сентября 2016 года.

В отношении двух должностных лиц Приволжского таможенного управления возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.29 КоАП Российской Федерации (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

«Новый компаньон»