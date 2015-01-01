ЛГБТ-активистам не удалось оспорить отказ администрации Перми в проведении митинга

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Ленинский районный суд рассмотрел иск лидера российского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева, который попытался в суде оспорить решение пермских властей об отказе в проведении в Перми двух митингов и шествия.

Но суд отказал ему в удовлетворении административного иска, посчитав запрет администрации города законным.

Напомним, 7 ноября 2016 года ЛГБТ-активисты поджали три заявки на проведение сразу несколько протестных акций в Перми. Однако Пермская гордума не разрешила ни одну из них, ссылаясь на закон о защите детей от вредной информации.

Получив отказ 17 ноября 2016 года, Николай Алексеев обратился в суд.

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