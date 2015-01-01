В Перми встретятся ведущие предприниматели «ОПОРА РОССИИ»

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27 марта пройдёт Всероссийское совещание по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором члены ОО «ОПОРА РОССИИ» подпишут соглашения с Законодательным собранием Пермского края и правительством региона о сотрудничестве.

Помимо этого на пленарном заседании специалисты обсудят лучшие региональные практики по развитию предпринимательства. В совещании примут участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих и президент организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

В рамках конференции исполнительный директор «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин расскажет о национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в стране.

О возможностях роста малого и среднего бизнеса на примере Прикамья расскажет председатель Пермского регионального отделения, депутат заксобрания края Роман Водянов. В частности, он поднимет вопрос самозанятости населения: плюсы и минусы для граждан, самостоятельно обеспечивающих себя работой, от легализации деятельности.

Сегодня более 2 млн человек по стране можно отнести к категории самозанятых. Люди обеспечивают себя и свои семьи, но при этом лишены элементарной социальной защиты, их правовой статус не определён. Необходимо обратить особое внимание на создание благоприятных условий для работы этой категории граждан. Первым шагом в этом направлении стали поправки в Налоговый кодекс, которые Госдума приняла 18 ноября 2016 года. На 2017-2018 годы предлагается освободить от налогов и страховых взносов три категории: тех, кто занят присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими 80-летнего возраста гражданами; репетиторством; уборкой жилых помещений и ведением домашнего хозяйства. Опытом поделятся гости из Тюменской и Ульяновской областей.

Завершающим этапом совещания станет заключение соглашений о сотрудничестве между «ОПОРОЙ», заксобранием и правительством Пермского края. Соглашения предусматривают совместные действия, координацию и взаимную помощь по ряду направлений: сотрудничество по совершенствованию правовой базы, созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с органами власти.

Совещание состоится 27 марта 2017 г. 09:00-13:00 ч. в г. Пермь, ул. Куйбышева, 14.

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