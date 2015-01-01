Арендаторы «Майского» не согласны с заявлением ГФИ об отсутствии стратегии развития свинокомплекса Начало реконструкции предприятия запланировано на 1 квартал 2017 года

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Как сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю, 21 марта 2017 года главный федеральный инспектор Игорь Цветков провёл ряд рабочих встреч на предприятиях Краснокамского района и оценил уровень медуслуг, предлагаемых центральной городской больницей Краснокамска.

Акцент был сделан на оценке состояния свинокомплекса «Пермский». По информации пресс-службы ведомства, поводом для визита на предприятие стали обращения от жителей посёлка Майский, вновь поступившие в адрес главного федерального инспектора.

В ходе поездки на свинокомплекс главный федеральный инспектор осмотрел вторую очередь производственных корпусов, часть площадей которого закрыта.

«Следует отметить, что по причине отсутствия общей стратегии развития «Пермского свинокомплекса», видимых позитивных изменений на предприятии не произошло», — отмечает пресс-служба ГФИ в своём информационном сообщении.

Как сообщили «Новому компаньону» на свинокомплексе «Пермский», визит федерального инспектора был очень неожиданным.

Высказывание пресс-службы ГФИ о состоянии свинокомплекса и отсутствии общей стратегии его развития в пресс-службе ГК «Синергия» прокомментировали так:

«У предприятия есть стратегия. Она заключается в том, что свинокомплекс снижает затраты на кормовую базу за счёт производства собственного корма. В этом году 70% корма свинокомплексу поставлено за счёт кормовой базы «Синергии» в Омске, для чего там были увеличены посевные клины. Другая часть стратегии связана с увеличением собственной розницы, что позволяет увеличивать доходы предприятия».

По информации пресс-службы свинокомплекса, в мае арендаторы предприятия планируют вывести его на прибыльный уровень.

«Что касается фотографий — да, свинокомплекс в плохом состоянии, именно поэтому в первом квартале следующего года и будет начата его реконструкция».