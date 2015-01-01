Как начать новую жизнь в привычном месте? АО «Камская долина» предлагает приобрести квартиры в новостройке на ул. Автозаводской

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Что делать, если хочется жить в привычном и любимом районе, но в старой квартире уже неудобно?

Для жителей Закамска это просто!

На улице Автозаводской, 11 строится жилой дом, отвечающий всем требованиям современного городского жителя.

Во-первых, дом расположен вдали от городского шума, оживлённых трасс и суеты. Здесь удобно жить тем, кто работает в Кировском районе, а также тем, кто хочет возвращаться в тишину после трудового дня в центре. Инфраструктура вблизи нового дома развита — детские сады, школы, городская больница №21, торговые центры и большое количество магазинов формата «у дома». Гордость Закамска — его лесные массивы, парки, скверы и набережная Камы. Выходные можно провести всей семьей в парке «Счастье есть»: прогуляться по лесным тропинкам и прокатиться на колесе обозрения. Или дойти до набережной в сквере у дома культуры им.Кирова.

Во-вторых, квартиры и придомовая территория на Автозаводской, 11 максимально удобны для жизни. Зоны для прогулок и парковки разделены и благоустроены. Дом отличается оригинальной архитектурой и стильными холлами. Красивые подъезды, лифты, лестницы — здесь приятно жить и встречать гостей! Планировка каждой квартиры продумана с учётом функциональной расстановки мебели и организации жилого пространства. На выбор новосёлов — просторные студии, классические однокомнатные квартиры, а также удобные квартиры евроформата для больших семей. Кстати, хитом продаж в новом доме стали именно квартиры европланировки с большой кухней-гостиной.

Наконец, в-третьих, новый дом на Автозаводской, 11 радует доступными ценами. На начальном этапе строительства они особенно привлекают — от 1 млн руб. за полноценную квартиру! Работает система взаимозачёта вторичного жилья с учётом индивидуальных особенностей каждого будущего новосёла. Стать владельцем нового жилья можно и в рассрочку, которая предоставляется до конца 2019 года с первоначальным взносом от 11%.

Таким образом, переехать из старой квартиры в новостройку в любимом районе — реально и доступно!

Успевайте! Забивка свай идёт полным ходом, а квартир остается всё меньше!

Хотите узнать больше? Заходите на сайт ядома-пермь.рф и в офис продаж на ул. Стахановская, 45.

Телефон: (342) 218-16-55

Проектная декларация на сайте ядома-пермь.рф.

Застройщик: ООО «Проект-1». Генеральный подрядчик: АО «Камская долина» Рассрочка предоставляется ООО «Проект-1».

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