В Перми выбрана основная площадка для нового здания оперного театра

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Как заверил глава Прикамья Максим Решетников, новое здание Театра оперы и балета может появиться к 300-летнему юбилею Перми.

По словам Максима Решетникова, театр может быть построен уже в ближайшее десятилетие. Практически окончательно решено и место его размещения. На той площадке, где это предполагалось строить ранее, его появление невозможно. К этому заключению пришли все эксперты, занимавшиеся подбором возможной площадки для строительства. Сейчас в качестве основной рассматривается квартал №5, ограниченный улицами Монастырская, Окулова, Попова, Осинская.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края:

— Театр согласовал с министерством культуры итоговое техническое задание. На следующем этапе архитектурное бюро Чипперфильда должно подготовить архитектурный вариант, из которого можно будет понять, как театр впишется в выбранную площадку. Теперь обозначена задача — одновременно со строительством здания развивать здесь парковую зону, общественное пространство. А администрации Перми необходимо будет обрисовать более широкие границы территории, предоставить мастер-план развития от бывшего ДК «Телта» до Речного вокзала. В итоге мы получим большое культурное пространство, которое будет интегрировано с набережной. Должен получиться глубокий проект.