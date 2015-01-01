В администрации губернатора усиливается политический блок

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Как стало известно «Новому компаньону», в администрации губернатора на днях состоятся новые назначения. Руководителем департамента территорий будет назначен известный пермский политтехнолог Виктор Соколов. Другой пермский политконсультант, Юрий Исаев, станет советником главы администрации по политическим вопросам.

В разговоре с «Новым компаньоном» Виктор Соколов подтвердил, что «предложение такое ему поступило», но официального назначения пока нет, идут согласования, но официальное вступление в должность может состояться на днях. Г-н Соколов не стал отрицать, что в числе задач, которые ему предстоит решать, есть и организация предвыборных процессов в преддверии Единого дня голосования 10 сентября.

Аналогичным образом ответил и Юрий Исаев, подчеркнув, что он будет работать «на общественных началах».