В Перми ребёнок пострадал из-за схода снега с крыши пристроя в детском саду

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, сегодня, 22 марта, в районе 19.30 в ЕДДС поступило сообщение о том, что на ул. Репина, 23 (территория детсада №175) с пристроя сошёл снег с крыши на четырёх детей.

На место происшествия оперативно прибыли городские экстренные службы, в том числе скорая помощь и городская служба спасения.

Один ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, трое отправлены по домам с родителями.

Глава города Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение Людмиле Гаджиевой (замглавы администрации города по социальной сфере) и начальнику контрольно-аналитического департамента Владимиру Хлебникову в кратчайшие сроки провести расследование причин происшествия.

«Новый компаньон»