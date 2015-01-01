Максим Решетников занял первое место в медиарейтинге глав регионов ПФО

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«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов за февраль этого года. По индексу цитируемости в СМИ в рейтинге глав регионов ПФО лидирует врио губернатора Пермского края Максим Решетников (69 тыс. 676 упоминаний в СМИ и 5 тыс. 117 сообщений).

Второе место в медиарейтинге занял глава Республики Татарстана Рустам Минниханов (50 тыс. 813 упоминаний и 6 тыс. сообщений). Тройку лидеров замкнул губернатор Саратовской области Валерий Радеев (27 тыс. 498 упоминаний).

В медиарейтинге глав регионов Максим Решетников занял второе место (5 тыс. 117 сообщений). С большим отрывом (14 тыс. 591 сообщение) его опередил мэр Москвы Сергей Собянин.

В «Медиалогии» поясняют, что высокий медиаиндекс Максима Решетникова во многом связан с его назначением на должность врио губернатора в феврале этого года.

Напомним, Виктор Басаргин объявил о своей отставке с поста губернатора Пермского края в начале февраля.

«Новый компаньон»