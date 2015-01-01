Администрация Перми настаивает на рассмотрении иска к «Девелопмент-Юг»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 22 марта, на заседании комитета по градостроительству Пермской гордумы замглавы администрации — начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Андрей Ярославцев сообщил о том, что рассмотрение иска администрации в отношении застройщика микрорайона Ива-1 — ООО СИК «Девелопмент-Юг» — откладывается до вынесения решения по заявлению застройщика, который настаивает на увеличении сроков реализации проекта комплексной застройки микрорайона и объектов инфраструктуры.

Администрация Перми уже обратилась с апелляционной жалобой на перенос рассмотрения искового заявления. Она будет рассмотрена 27 марта 2017 года.

Напомним, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми подавал заявление о взыскании неустойки с застройщика микрорайона Ива-1 в размере 17,2 млн руб.

Такие меры городская администрация вынуждена была принять, так как застройщик не построил объекты социальной инфраструктуры: детсады, школу и больницу — несмотря на то, что срок действия договора комплексного освоения территории с администрацией Перми истекает 30 апреля этого года, а аренды — 17 января 2019 года. Поэтому застройщик был вынужден обратиться в администрацию Перми с вопросом об увеличении сроков реализации проекта. После отказа он обратился в суд.

Первое заседание суда по иску ООО «Девелопмент- Юг» состоится 19 апреля 2017 года.