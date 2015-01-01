Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 марта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Полёт нормальный. Строительство нового аэропорта будет завершено в срок — к декабрю текущего года. К тому времени аэровокзал будет введён в эксплуатацию полностью: заработают не только зоны досмотра, залы ожидания, но и сеть общественного питания, магазины. Ход строительства нового аэровокзального комплекса и дорожной развязки к строящемуся терминалу проинспектировал глава Пермского края Максим Решетников.

Идеи для жизни. Молодые учёные обсудили новые подходы к развитию городов.

Лёд не пройдёт! Городские власти усилили контроль за уборкой улиц и дворов Перми.

Водное достояние города. Пермяки обсудили возможности развития долины реки Егошиха.

Хочу в рейтинг. Лучшие школьники Перми могут попасть в «Золотой резерв».

«Пять с плюсом» за обучение. Юные музыканты получили стипендии фонда пианиста Дениса Мацуева.

Пермяки могут исправить ошибку природы. Кириллу Садкину нужна помощь в оплате дорогостоящей операции.

Путь к счастью. Пермяки очистили дорожку к «Счастью не за горами».

В очередь за прекрасным. В «счастливый» день пермские музеи посетили более 10 тыс. человек.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться