Пермская пресса сделала свой выбор В этом году учредителями премии стали 23 СМИ

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Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 21 марта, ведущие пермские СМИ наградили героев собственных репортажей и статей — пермяков, чья деятельность, общественная и гражданская позиция оказались по итогам минувшего года наиболее заметными.

В частности, лауреатами премии стали Станислав Шестаков (адвокат, юрист НКО «Пермский фонд содействия ТСЖ»). Он был награждён за многолетнюю консультационную помощь жителям Перми и журналистам в сфере жилья и ЖКХ.

Анастасия Гилёва (президент общественной организации «Счастье жить») была награждена за успешную реализацию ряда важных социальных программ по поддержке семей с детьми-инвалидами. Инна Савченко (координатор фонда «Дедморозим») получила премию за успешные усилия по пропаганде и финансированию чудес, Михаил Тюлькин (директор компании RobotControl Technologies) — за уникальную программную разработку — язык для роботов.

Среди лауреатов оказались важные персоны и крупные компании.

Так, ПАО «Метафракс» было награждено за разработку и начало реализации проекта «прорыв в будущее», Александр Флегинский — за открытие первой частной филармонии в Перми, «Еврохим— Усольский калийный комбинат» — за первый заключенный федеральный специнвестконтракт, Андрей Кузяев (председатель правления РОО «Пермское землячество») — за увековечивание памяти основателя Пермского университета Николая Васильевича Мешкова, Денис Мантуров (глава Минпромторга РФ) — за поддержку пермской промышленности на федеральном уровне. Самого министра на церемонии награждения не было.

Также СМИ отметили начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса за введение в Перми системы платной парковки.

Награду получил и гендиректор БК «Парма» Александр Башминов за победу в Кубке России, артисты Пермского театра оперы и балета Инна Билаш и Никита Четвериков — за победу в конкурсе «Большой балет-2016» на телеканале «Культура».

В этом году учредителями премии стали: «АиФ-Прикамье», «Аргументы недели», «Бизнес-класс», «Деловой интерес», «Звезда», «Коммерсантъ. Прикамье», «Комсомольская правда. Пермь», «МК в Перми», «Новый компаньон», «Пятница», «Российская газета. Пермь», ГТРК «Пермь», «Рифей-Пермь», ВЕТТА, «УралИнформ ТВ», «РБК. Пермь», Properm.ru, Zvzda.ru, Chitaitext.ru, Ura.ru, Federalpress.ru, радио «Эхо Перми», «Компаньон magazine».

Организаторами премии выступили Общественная палата Пермского края и краевой союз журналистов.

«Новый компаньон»

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