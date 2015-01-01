На поддержку аграриев из федерального и краевого бюджетов выделено 496 млн руб.

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Сегодня, 22 марта, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось очередное заседание правительства Пермского края. Члены кабмина обсудили вопросы предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки аграриям Пермского края в области растениеводства, а также проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в регионе.

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы не снизили объёмы поддержки сельского хозяйства. Пермский край — зона рискованного земледелия, поэтому аграриям особенно важна материальная поддержка и содействие властей всех уровней. Задача Минсельхоза — довести денежные средства до наших сельхозпроизводителей строго в установленные сроки, а в интересах аграриев своевременно оформить заявки на получение финансов», — подчеркнул глава Прикамья.

На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства аграриям Пермского края в 2017 году из федерального и краевого бюджетов будет направлено 496 млн руб. Размер выплат увеличился на 34,3 млн руб. Поддержку смогут получить свыше 500 аграриев.

В целом, на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено 3,15 млрд руб. Из них средства федерального бюджета — 1,22 млрд руб., краевой казны — 1,93 млрд руб.

В рамках обсуждения второго вопроса министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров доложил, что в Пермском крае 1 июля 2017 года на базе государственного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации Пермского края» будет открыто учреждение, осуществляющее государственную кадастровую оценку. Создание учреждения обусловлено требованиями федерального законодательства и призвано повысить прозрачность и объективность процедуры кадастровой оценки.

Источник — администрация губернатора Пермского края