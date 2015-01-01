Владислав Баумгертнер возглавил швейцарскую компанию Alevo

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Бывший гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер возглавил Alevo, занимающуюся разработкой технологий хранения электроэнергии, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

По словам председателя совета директоров Alevo Йостейна Эйкланда, компания готова стать доминирующей силой в отрасли со своей технологией GridBank, а также за счёт аналитических возможностей.

Напомним, Alevo была основана в 2009 году. Производство находится в Швейцарии, а основной рынок в США. Компания готовится запустить промышленное производство по выпуску мощных аккумуляторных батарей для энергосистем и промышленных потребителей.

Также она занимается разработкой, производством и поставкой решений для хранения энергии в сетях с использованием технологий GridBank. Системы могут быть размещены в любом месте сети с целью увеличения энергоэффективности, снижения парниковых выбросов и затрат на производство энергии.

Компания была основана норвежским бизнесменом Йостейном Эйкландом, общие инвестиции оцениваются примерно в 400-500 млн швейцарских франков.

Владислав Баумгертнер был гендиректором «Уралкалия» с 2003 по 2013 годы.

«Новый компаньон»