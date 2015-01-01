Лев Гершанок назначен министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 22 марта, на заседании краевого правительства глава Пермского края Максим Решетников объявил о назначении Михаила Сюткина заместителем председателя правительства — министром строительства и ЖКХ и Льва Гершанока — на должность министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Среди задач министра строительства и ЖКХ — эффективное руководство функционально-целевым направлением в сфере строительства и ЖКХ, повышение эффективности реализации государственных программ в возглавляемой сфере.

Приоритетами Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по-прежнему станет совершенствование госполитики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края.

Напомним, ранее Лев Гершанок ранее работал начальником управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы. Он сменил на этом посту Сергея Пономарева, который работал в должности министра по регулированию контрактной системы с 2014 года.



