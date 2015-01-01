Максим Решетников поручил краевому правительству утвердить порядки предоставления межбюджетных трансфертов

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Во вторник, 21 марта, глава региона Максим Решетников провёл очередной Совет глав муниципальных районов и городских округов.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос об утверждении правил предоставления субсидий и иных денежных средств из краевой казны бюджетам муниципалитетов на реализацию региональных программ.

С 1 января 2017 года Пермский край перешёл на новые правила взаимодействия регионального правительства и муниципалитетов в сфере межбюджетных трансфертов. С введением этих правил в обязательном порядке прописываются не только цели каждого трансферта, но и целевые показатели, а также конкретные сроки их достижения.

«Сейчас перед правительством региона стоит задача — ежегодно успевать распределять все межбюджетные трансферты по территориям до 1 июня, до 1 июля совместно с вами согласовать все условия предоставления средств и заключить трансфертные соглашения. Для того, чтобы задать тон этой работе, считаю в этом году нужно завершить эти этапы ещё раньше», — обратился к руководителям муниципалитетов он.

Глава Прикамья также подчеркнул, что основная задача краевого правительства — выстроить алгоритм предоставления муниципалитетам денежных средств, создать условия для своевременного расходования их на реализацию ключевых проектов. В свою очередь, руководство территорий региона должно выполнить свои обязательства по оперативному освоению ассигнований в полном объёме.

Также в ходе заседания совета состоялось обсуждение реализации программы ремонта автодорог местного значения и проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона дал поручение руководителям территорий строго контролировать сроки реализации приоритетных проектов, а также привлекать к благоустройству территорий молодых специалистов — студентов краевых учебных заведений.

С целью контроля исполнения поручений Максим Решетников поручил собрать 31 марта внеплановое заседание краевого правительства.

Напомним, в 2017 году на приведение дорог местного значения в нормативное состояние будет направлено почти в 1,5 раза больше средств, чем в предыдущем — 4,4 млрд руб. (в 2016 году было освоено 2,2 млрд руб.).

В территориях края уже проводятся конкурсы на право проведения работ по ремонту, строительству и реконструкции дорог. Муниципалитетам распределено порядка 3,9 млрд руб. Все они успели вовремя оформить заявки на получение средств.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустраиваться дворовые территории и городские парки. В 2017 году планируется благоустроить 800 дворов и 61 муниципальную общественную территорию.

Пермскому краю из федерального бюджета на условиях софинансирования из краевой казны для благоустройства дворовых территорий выделен лимит в размере 423,7 млн руб., мест массового отдыха населения (городские парки) — 11,7 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края