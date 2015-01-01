В Прикамье снизились объёмы строительства на 42,9%

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Пермьстат подвёл итоги жилищного строительства в Пермском крае за первые два месяца нового года. Так, с начала года сдано в строй 607 квартир общей площадью 39,5 тыс. кв. м, что ниже прошлогоднего уровня на 42,9%.

За этот же период в Прикамье было построено жилых домов общей площадью 19,3 тыс. кв. м — сокращение объёмов зафиксировано на уровне 43,8%.

Средняя стоимость одного квадратного метра составила 39 тыс. 768 руб.