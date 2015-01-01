Суд удовлетворил требования Светланы Хакимовой о взыскании с «Александровского машзавода» 145 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Арбитражный суд Пермского края 21 марта принял решение — полностью удовлетворить иск индивидуального предпринимателя Светланы Хакимовой о взыскании задолженности по кредитному договору с ООО «Торговый дом «Александровский машиностроительный завод» и ОАО «Александровский машиностроительный завод» 145 млн 142 тыс. руб.

Третьими лицами в судебном споре были заявлены Гагик Меграбян и Геворг Меграбян, а также АКБ «Фора-банк».

Также ходатайство о вступлении в судебный процесс в качестве третьего лица подавало ООО «ФиФ», которое является кредитором одного из ответчиков в деле о банкротстве, но ему было отказано в этом, так как кредитор не заявил самостоятельных требований.

Напомним, ранее в арбитражном суде Пермского края с марта 2015 года рассматривался иск о банкротстве ОАО «Александровский машиностроительный завод», в котором кредиторами выступали АО «Газпромбанк», ОАО «Пермметалл», ООО «Спутник-Комплектация», ООО «Ксена», ЗАО «Ремма Северный Урал», ООО ГК «Новые технологии», ООО «АИМ», ООО «ПСМ Трейд» и частное лицо Павел Попов.

В сумме кредиторы требовали от завода порядка 22 млн руб. Суд, однако, предоставил машзаводу возможность расплачиваться с кредиторами на условиях рассрочки. В требовании о признании завода банкротом арбитражным судом было отказано.





«Новый компаньон»