В Перми продают гостиницу «Центральная» за 280 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», в Перми в понедельник, 20 марта, вновь была выставлена на продажу гостиница «Центральная» на ул. Сибирская, 9 в Перми.

Восьмиэтажное здание общей площадью 5,5 тыс. кв. м вместе с земельным участком 0,15 га оценено в 280 млн руб. Продажей здания занимается агентство недвижимости «Перспектива».

На сегодняшний день гостиница работает по двум направлениям: офисному и гостиничному. При этом офисные помещения заняты арендаторами на 100%. Земельный участок находится в долгосрочной аренде.

Напомним, впервые здание гостиницы было выставлено на продажу в мае 2015 года. С тех оно продолжает продаваться. При этом стоимость гостиницы снизилась на 2 млн руб.

«Новый компаньон»