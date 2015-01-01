В Перми продают гостиницу «Центральная» за 280 млн руб.
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Как стало известно «Новому компаньону», в Перми в понедельник, 20 марта, вновь была выставлена на продажу гостиница «Центральная» на ул. Сибирская, 9 в Перми.
Восьмиэтажное здание общей площадью 5,5 тыс. кв. м вместе с земельным участком 0,15 га оценено в 280 млн руб. Продажей здания занимается агентство недвижимости «Перспектива».
На сегодняшний день гостиница работает по двум направлениям: офисному и гостиничному. При этом офисные помещения заняты арендаторами на 100%. Земельный участок находится в долгосрочной аренде.
Напомним, впервые здание гостиницы было выставлено на продажу в мае 2015 года. С тех оно продолжает продаваться. При этом стоимость гостиницы снизилась на 2 млн руб.
«Новый компаньон»
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