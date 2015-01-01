На ярмарке жилья пермяки смогут забронировать квартиру в режиме онлайн

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23 марта на площадке ТЦ «Карусель» (шоссе Космонавтов, 59) состоится общегородская ярмарка недвижимости. Участие в ней примут крупнейшие застройщики города, в том числе и АО «ПЗСП».

ПЗСП представит посетителям ярмарки несколько своих новых жилых комплексов. Так, в микрорайоне Вышка-2 компания возводит дома по адресам^ ул. Баранчинская, 12 и ул. Целинная, 57. На улице Судозаводской в Закамске предприятие строит комплекс жилых домов — один из пяти уже сдан, второй (по адресу ул. Судозводская, 15а) строится. Ещё один жилой комплекс от завода появится на Гайве. Он будет включать в себя четыре дома, сейчас работы идут в третьем доме по адресу ул. Писарева, 25б.

Все квартиры ПЗСП традиционно сдаёт с полной отделкой: в них предусмотрены кафельная плитка в санузле, чугунные ванные, шкафы-купе, окна из немецкого профиля премиум-класса. Гарантийный срок обслуживания каждого дома составляет пять лет.

Особенность нынешней ярмарки недвижимости в том, что некоторые застройщики будут представлять горожанам и перспективные проекты. Так, АО «ПЗСП» расскажет о новых потенциальных площадках строительства: они находятся на бульваре Гагарина, улицах Яблочкова-Куйбышева, в микрорайоне Пролетарский.

«По перспективным проектам ещё не утверждены форматы жилья, и в этом вопросе мы будем опираться в том числе и на советы потенциальных клиентов, учтём и предложения во время нынешней ярмарки. Мы строим жильё, в котором хотели бы жить сами, за которое нам не будет стыдно», — отмечают в отделе маркетинга компании.

Кроме того, именно на этой площадке АО «ПЗСП» впервые презентует совершенно новую акцию: консультация клиента и бронь квартиры в режиме онлайн на неделю без какой-либо предоплаты.

Проектные декларации на сайте http://pzsp.ru/.

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