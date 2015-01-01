В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подготовили 350 специалистов для борьбы с последствиями паводка

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Для борьбы с последствиями весеннего половодья в территориях деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подготовили 350 работников. 60 из них прошли обучение по управлению маломерными судами. Совместно с сотрудниками МЧС в районах с повышенным риском наводнения уже начались плановые работы.

Во всех подразделениях нефтяники обеспечены резиновыми лодками, а в цехах, которые находятся вблизи рек, — маломерными судами. Все они прошли проверку в Государственной инспекции маломерных судов и допущены к использованию.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Мы серьёзно относимся к подготовке к весеннему половодью. Ежедневно наши специалисты ведут мониторинг всех объектов, проводят осмотр трубопроводов и скважин, которые попадают в зоны возможного подтопления. Проводятся инструктажи работников по планам ликвидации возможных последствий. У нас готов резерв необходимых материалов, оборудования, техники и транспорта, которые, возможно, придётся использовать в ближайшие месяцы.

По информации Главного управления МЧС по Пермскому краю, в 2016 году в связи со сложной гидрологической обстановкой паводковая ситуация на территории региона развивалась по наихудшему сценарию. Пик паводка наблюдался с 18 по 21 апреля. В этом сезоне сохраняется риск возникновения опасных участков в Бардымском, Чусовском и Гремячинском районах.

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