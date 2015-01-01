Предприниматель из Кудымкара незаконно получил грант в 600 тыс. руб.

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Кудымкарский суд приговорил директора ООО «Ника» к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также к выплате штрафа в размере 40 тыс. руб. за мошенничество в крупном размере.

Суд установил, что обвиняемый — директор ООО «Ника» — с июля 2013 по март 2014 года решил принять участие в муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». Для получения гранта в размере 600 тыс. руб. на развитие бизнеса он предоставил в администрацию Кудымкара заведомо подложные документы о понесённных обществом расходах, где в том числе были предоставлены фиктивные договоры купли-продажи производственных станков. В действительности, затрат на ведения бизнеса не было.