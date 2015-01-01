В Перми квартиры в «хрущёвках» подешевели на 3,5%

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По сведениями портала N1.RU, в Дзержинском и Индустриальном районах Перми «хрущёвки» подешевели за шесть месяцев на 4%, а в среднем по городу квартиры в домах такого типа потеряли в цене 3,5%.

Сейчас квартира в «хрущёвке» в Перми стоит 1 млн 880 тыс. руб., что на 3,5% меньше, чем в августе 2016 года, когда такие квартиры стоили в среднем 1 млн 950 тыс. руб. При этом сильно подешевели квартиры в «хрущёвках» в Дзержинском и Индустриальном районах (на 4%).

Больше всего квартир в «хрущёвках» выставлено на продажу Индустриальном и Свердловском районах. Почти половина из них — «двушки», 38% — однокомнатные квартиры и 13% — трёхкомнатные.

«Новый компаньон»