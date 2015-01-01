Пермский аэропорт готовят в хабы

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Фото: Константин Долгановский

Пермский аэропорт станет региональным хабом по обслуживанию Северного Урала и Западной Сибири. Об этом на выездном совещании с и.о. губернатора Пермского края Максимом Решетниковым сообщил председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко.

«Мы должны заглянуть в будущее лет на 20. Пермский терминал позволяет легко переключать потоки», — сказал он.

По словам Троценко, сдача аэровокзального комплекса планируется в декабре этого года, включая пуск в работу компаний общепита.

«Наша задача — показать пассажирам не просто объект, а готовый сервис», — заметил Троценко.

Он напомнил, что «Новапорт» инвестирует в строительство 6 млрд руб. Возврат вложений запланирован путём получения арендных платежей за торговлю в терминале. Итоги конкурса арендаторов будут подведены в апреле.

Возведение авиакомплекса площадью 29 тыс. кв. м в Перми началось 17 месяцев назад. Он будет оснащён пятью телескопическими трапами, 47 стойками регистрации, здесь также предусмотрена линия терминалов саморегистрации.

«В Перми не самый крупный терминал, но самый современный. Здание соответствует самым высоким требованиям безопасности, технологий, экологии, инженерных решений. Терминал в 2,5 раза энергоэффективнее действующего», — рассказал Троценко.

Напомним, компания «Новапорт» управляет 13 терминалами, в том числе в Перми.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Необходимо ввести в эксплуатацию терминал сразу и максимально комплексно: ввести и позже достраивать. Это задача начала следующего года: ввести в работу и перроны, и телетрапы. С первых дней аэропорт обозначил этот вопрос в качестве приоритетных. Все ранее возникшие ситуации со строительством успешно решены. Сейчас работы на терминале идут напряжённо, ритмично, по графику. Это заслуга и строителей. Что точно получим: опередим время. Ёмкость терминала в 2,5 больше того пассажиропотока, который есть сейчас. Хотим видеть перспективу, когда выйдем на безубыточность авиаперевозок. Для развития аэропорта уже делаем определённые шаги, в частности, приняли программу субсидирования маршрутов. Какие из них включить — посоветуемся с жителями региона.