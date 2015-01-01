Высококвалифицированных специалистов для калийных проектов «ЕвроХима» подготовят в НИТУ «МИСиС»

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Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и АО «МХК ЕвроХим» подписали генеральное соглашение о многолетнем сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов горно-технологического профиля и проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и горно-конструкторских работ.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — крупнейший в России производитель минеральных удобрений — один из ключевых бизнес-партнёров НИТУ «МИСиС».

В ближайшее время компания «ЕвроХим» запустит производство калийных удобрений в Пермском крае — «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» и в Волгоградской области — «ЕвроХим-ВолгаКалий», что является одним из приоритетов стратегии развития компании. А для успешной работы новым предприятиям потребуются высококвалифицированные специалисты.

НИТУ «МИСиС» и «МХК ЕвроХим» определили кадровую потребность предприятия в профильных специалистах до 2021 года. В частности, компания готова принять на стажировку 400 студентов и готова направить в университет более 100 «целевиков».

Сегодня в НИТУ «МИСиС» проходят обучение 60 целевых студентов «ЕвроХима», в том числе 32 студента получают высшее образование на горно-нефтяном факультете университета и готовятся в будущем стать специалистами Усольского калийного комбината.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС»:

— Сотрудничество НИТУ «МИСиС» и компании «ЕвроХим» — это пример успешного взаимодействия университета и бизнеса в области обучения и подготовки профессиональных кадров. АО «МКХ ЕвроХим» и НИТУ «МИСиС» стали учредителями чемпионата по бизнес-кейсам, который теперь проходит по всей стране — в 2016 году в нём приняли участие 66 вузов. В прошлом году компания также стала партнёром университета по организации объединённой межвузовской математической олимпиады — поддерживая школьное олимпиадное движение, «ЕвроХим» провёл олимпиаду в регионах своего присутствия.

Игорь Щелкунов, административный директор «ЕвроХима»:

— Новым предприятиям «ЕвроХима» потребуются высококвалифицированные специалисты, совместная подготовка которых станет первоочередной задачей «МИСиС» в рамках подписанного соглашения. Мы гордимся сотрудничеством с одним из ведущих российских технических университетов и надеемся на успешную реализацию наших совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

По договорённости сторон, в НИТУ «МИСиС» будет разработана специализированная программа подготовки специалистов. Представители компании смогут принять участие в отборе лучших студентов, которые продолжат обучение и после завершения будут приняты на работу на предприятия компании «ЕвроХим».

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»