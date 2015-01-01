«Девелопмнет-Юг» добивается продления договора аренды земельных участков до 2029 года Застройщик и глава региона обсудили перспективы развития микрорайона Ива

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков, в минувший четверг, 16 марта, встретился с врио главы региона Максимом Решетниковым по вопросу продления договора аренда земельного участка, где ведётся строительство жилого микрорайона Ива, ещё на 10 лет — до 2029 года.

«Окончательное решение пока не принято. Но я уверен, что обе стороны заинтересованы в этом. К тому же есть понимание того, что такие площади застроить за 5 и даже за 10 лет невозможно, поэтому необходимо дополнительное время для освоения участков», — пояснил он.

По словам господина Вострикова, сейчас компания готова взять на себя обязательства по строительству транспортных развязок на подъезде к микрорайону Ива-1. Также он акцентировал внимание на том, что движение на этом участке дороги будет бессветофорным, чтобы избежать трудностей при выезде из города.

Напомним, краснодарский застройщик — «Девелопмент-Юг» — приобрёл право застройки микрорайона ИВА в 2008 году. Изначально здесь планировалось построить порядка 1 млн кв. м. По условиям аукциона компания также должна была за свой счёт создать объекты социальной и транспортной инфраструктуры. «Девелопмент-Юг» построила 32 тыс. кв. м жилья, в процессе строительства находится ещё 35 тыс. кв. м. Компания планирует получить разрешительные документы на возведение ещё 50 тыс. кв. м жилья в этом же микрорайоне.

Срок действия договора комплексного освоения территории с администрацией Перми истекает 30 апреля этого года, а аренды — 17 января 2019 года. Поэтому застройщик был вынужден обратиться в администрацию Перми с вопросом об увеличении сроков реализации проекта, а впоследствии и в суд.

При этом Алексей Востриков не исключает, что одним из условий продления договора комплексной застройки со стороны краевых властей могло стать развитие транспортной и иной инфраструктуры.

Отметим, ранее застройщик планировал построить два детских сада, школу и поликлинику в этом микрорайоне. По существу, на сегодняшний день получено разрешение на строительство только одного детского сада, который будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

В компании считают, что строительство поликлиники целесообразнее было бы начать, когда микрорайон был бы заселён хотя бы на 20%.

В общей сложности, на строительство объектов социальной инфраструктуры застройщику потребуется порядка 2 млрд руб.

Напомним, по итогам встречи с застройщиком глава региона дал поручение разработать механизмы контроля исполнения застройщиком обязательств по созданию транспортной и социальной инфраструктуры для возводимых объектов.