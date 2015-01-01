В «Уралкалии» прошёл VII зимний туристический слёт

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Седьмой зимний туристический слёт калийщиков «И знай, что здесь друзья!» состоялся 18 марта в оздоровительном центре «Сказка» в Березниках.

Участие в туристических состязаниях приняли пять команд по девять человек из различных подразделений компании. Важный этап соревнований — техника лыжного туризма. Команды преодолевали переправы, совершали подъёмы и спуски на лыжах с наведением и снятием перил на самостраховке, показывали навыки транспортировки условно пострадавших.

Помимо этого туристы соревновались в ориентировании на местности. Болельщики продемонстрировали поддержку команд в конкурсе «Чирлидинг». Завершился турслёт парадом снежных фигур.

В общем зачёте победителем VII туристического слёта «Уралкалия» стала команда «Дубль-2» (БКПРУ-2). На втором месте команда «Форсаж» (ООО «Автотранскалий»). Третье место заняла команда «Локомотив» (ООО «Вагонное депо Балахонцы»). Победители и призёры были награждены дипломами и денежными премиями.

Напомним, первый летний турслёт «И знай, что здесь друзья!» состоялся в августе 2003 года . В 2011 году в компании впервые прошел зимний турнир. Лучшие участники соревнований входят в сборную команду «Уралкалия» «Соль земли», которая успешно выступает в рамках городских и краевых турслётах.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»